Ученые ESA зафиксировали столкновение огненного метеорита с Луной

16.04.2020, 19:30, Разное

Ученые ESA сообщили, что в темную сторону Луну врезался огненный метеорит. Это было сотое столкновение космического тела с поверхностью спутника Земли, зафиксировать которое удалось сразу двум командам ученых, проводившим независимые друг от друга наблюдения.

Результаты научной работы представлены в отчете на официальном сайте ESA. Метеорит выглядит на фотографиях, как яркий огненный шар. Его столкновение с темной стороной Луны удалось зафиксировать в рамках проекта NELIOTA, работа которого стартовала в 2017 году. Сам процесс был запечатлен на камеру Lunar Impacts and Optical Transients. Именно этот орбитальный аппарат исследователи используются для отслеживания событий на темной стороне Луны. Также явление было замечено оборудованием SLIO.

Столкновение, за которым наблюдали специалисты, оказалось сотым за всю историю существования миссии. Причем зафиксировать вспышку на Луне удалось сразу двум аппаратам. Данное событие имело место 1 марта 2020 года, но после этого удалось зарегистрировать еще две схожие вспышки. Таким образом, количество столкновений метеоритов с Луной за последние три года превысило сотню.