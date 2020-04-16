Глава дипломатии ЕС пообещал выделить ВОЗ дополнительные средства

16.04.2020, 19:30, Новости дня

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал генсеку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу работать над предоставлением дополнительных средств в связи с решением США приостановить финансирование. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Верховный представитель выразил обеспокоенность в связи с решением Соединенных Штатов приостановить свое финансирование ВОЗ и обязался работать над мобилизацией дополнительных ресурсов. ЕС уже выделил 114 млн евро в ответ на призыв ВОЗ отреагировать на пандемию», – отмечается в нем, передает ТАСС.

В документе говорится, что Боррель и Гебрейесус «обсудили текущую ситуацию, важную работу ВОЗ по пресечению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций в меры по обеспечению готовности для борьбы с этой и будущими пандемиями».

«Существующие слабые места следует тщательно устранять и не жалеть усилий для этого», – подчеркивается в заявлении.

Ранее Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), на что немедленно отреагировал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

МИД РФ в свою очередь назвал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ ударом «под дых». Также работу Всемирной организации здравоохранения поддержала канцлер Германии Ангела Меркель на совещании лидеров G7.