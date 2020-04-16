 

«Моя Королева!»: Вячеслав Мясников поздравил красавицу-жену с днем рождения

16.04.2020, 19:30, Разное

Российский актёр кино и телевидения, юморист, автор-исполнитель песен и сценарист Вячеслав Мясников показал фото красавицы-жены. В своем Instagram-аккаунте участник шоу «Уральские пельмени» назвал супругу своей «королевой».
40-летний артист написал, что сегодня его супруга празднует день рождения. Вячеслав Мясников опубликовал несколько индивидуальных снимков своей возлюбленной и одно совместное фото, сделанное на фоне заката солнца. Кроме этого, участник шоу «Уральские пельмени» призвал друзей присоединится к поздравлениям Надежды Мясниковой.

Стоит отметить, что поклонники артиста назвали его супругу «музой». «Поздравляем такую прекрасную королеву! Желаем долгих лет жизни с таким благородным королём», – написала одна из Instagram-подписчиц.



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