ВОЗ не лишится американских денег навсегда, если не будет «воротить нос» от США

16.04.2020, 19:25, Новости дня

Дональд Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за недовольства её ролью во время распространения COVID-19, однако у ВОЗ есть шансы и впредь получать американские деньги, но уже на других условиях, рассуждает Fox News. Как отмечает бывший пресс-секретарь Белого дома Дана Перино, США оплачивают львиную долю бюджета ВОЗ, а значит, должны пользоваться соответствующим влиянием.

Знаете, Дана, когда есть проблемы, я люблю предлагать решения. Заметьте, что заявил президент Трамп: «приостановлено на время проверки». То есть это начало процесса по поиску решения, которое, думаю, будет заключаться в том, чтобы финансировать напрямую, — мы таким образом сможем следить за деньгами. Чтобы наш Госдепартамент напрямую выделял деньги на здравоохранение в других странах и мы могли видеть, что происходит. Больше прозрачности. Так?

ДАНА ПЕРИНО, бывший пресс-секретарь Белого дома, ведущая Fox News: Наверное, это правильно. Думаю, когда этот процесс завершится, США будут, по сути, и дальше предоставлять львиную долю финансирования, но при этом будут использовать своё влияние. Мы сверхдержава и должны вести себя соответственно, поэтому мы будем там, кто-то будет присматривать, кто-то из США будет во всём этом участвовать.

Думаю, ВОЗ делает кое-что полезное, в частности, для развивающихся стран. Когда происходит вспышка заболевания, вроде лихорадки Эбола, очень важно, чтобы на месте был кто-то, способный помочь её остановить. Потому что никому в мире не выгодно, чтобы было больше государств, которые не справляются. Это один момент.

Но что касается защиты нашего собственного здоровья, если мы будем платить деньги, мы должны иметь возможность что-то за них получить. Не думаю, что всё (финансирование. — ИноТВ) прекратится. Разве что в случае полного, тотального сопротивления. Если ВОЗ решит, что хочет просто воротить нос от Америки, возможно, Америка и перестанет платить. И тогда это, наверное, будет правильно.



Да. Знаете, Кеннеди, кажется, в 2018 году они потратили более 200 миллионов долларов на командировочные расходы. Тем временем у них были проблемы с Эболой, им не хватало денег. Что вы об этом думаете?

ЛИЗА КЕННЕДИ МОНТГОМЕРИ, ведущая Fox News: Я всегда считаю хорошей идеей присмотреться к этим огромным расходам, выяснить, куда идут деньги, добиться какой-то прозрачности и ответственности. Я совсем не против этого.

Если ВОЗ тратит так много денег на транспорт и командировки, почему они не отправились в Китай с группой международных экспертов, в том числе эпидемиологов из Соединённых Штатов, и не разобрались в происхождении этого вируса? Потому что столько вопросов остаётся без ответа!

И я считаю, сейчас совсем не время защищать Китай или потакать ему. Я не против того, чтобы оставить политизацию за кадром, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы задавать эти важные вопросы. Я считаю, так надо вести себя с каждым учреждением, которое что-то проворонило. Будь то федеральные органы, или структуры на уровне штатов, или эти громадные международные конгломераты, от которых в данный момент чуть больше вреда, чем пользы.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2020 года.