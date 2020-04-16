Мнение: Мы надеялись, но чуда не произошло: власти приняли решение

16.04.2020, 19:20, Разное

Для многих режим самоизоляции обернулся крахом: кто-то «карантинится», трудясь при этом из дома, а кто-то работу и вовсе потерял. Дни рождения в четырёх стенах, невозможность увидеть близких и друзей – так или иначе, пандемия коснулась каждого.

Поэтому неудивительно, что именно сейчас большинство людей принимает сверхжесткие, но вместе с тем вынужденные решения. Власти отменяют проведения важных мероприятий, а народ со скорбью такие распоряжения принимает. Взять, например, парад Победы в Москве, который проводится вот уже 75 лет. Это важный день не только для россиян, но и для всего мира. Тем не менее ветеранские организации по всей стране обратились к президенту с просьбой перенести парад на более позднюю дату, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. Задумывались ли Вы когда-нибудь, что может произойти подобное? Я – нет.

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году невозможно дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада 9 мая", – констатировали руководители ветеранских организаций, подчеркнув, что проведение мероприятий "может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей».

Звучит парадоксально, но что поделать: просто так надо, просто другого варианта нет. Это понимает и правительство, а потому, скорее всего, уже очень скоро нам сообщат о переносе празднования Дня Победы. Это лишь дело времени.

Однако, есть и те, кто не собирается отменять свои привычные ритуалы. Шашлычники по-прежнему маринуют мясо, поглядывая на термометр за окном, а представители партии КПРФ продолжают готовиться к возложению цветов к мавзолею 22 апреля – в день рождения Ленина. Кроме того, 21 апреля состоится всесоюзное торжественное собрание, посвящённое 150-летию вождя, которое, прошу заметить, будет проходить отнюдь не в формате видеоконференции.

«Каждый год в день рождения и в день смерти Ленина активисты КПРФ приходят к памятникам и бюстам Ленину с цветами, и ничего» – депутат Георгий Камнев

Каждый год и ничего?

Геннадий Андреевич, у Вас там во фракции народ вообще в курсе происходящего?