 

В Израиле снова не смогли договориться о создании правительства. Кнессет могут распустить четвертый раз за год

16.04.2020, 19:18, Новости дня

Партии “Ликуд” и “Кахоль Лаван” в отведенный срок не смогли договориться о создании коалиции для формирования правительства Израиля. Об этом сообщает израильское издание NEWSru.co.il.

Срок, отведенный партиям, истек в ночь на 16 апреля, однако на последней встрече “Ликуд” и “Кахоль Лаван” не смогли преодолеть разногласия. Лидеры партий – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший начальник Генштаба армии Израиля Бени Ганц – не стали просить президента страны Реувена Ривлина продлить мандат на проведение переговоров, поэтому глава государства предоставил право сформировать правительство Кнессету. У парламента на это есть 21 день. Будущий премьер должен заручиться поддержкой 61 депутата.

Если Кнессету за три недели не удастся назначить премьера, то парламент снова будет распущен и в стране могут пройти четвертые за год выборы.

Предыдущие голосования прошли в апреле и сентябре 2019 года, а также в марте 2020-го. По итогам выборов ни одной партии не удалось создать коалицию из 61 депутата, что позволило бы сформировать правительство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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