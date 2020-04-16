Обсуждение очередного этапа обмена продолжится на следующей неделе – Резников

16.04.2020, 19:18, Новости дня

Обсуждение очередного этапа обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжится на следующей неделе. Об этом утром 16 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина уже передала контактной группы списки на обмен. Резников заявил, что на оккупированных территориях остается около 200 человек.

“Идет рабочий процесс в гуманитарной подгруппе. На следующей неделе будет плановое заседание трехсторонней контактной группы, которому будут предшествовать сессии четырех подгрупп. Продолжится в том числе обсуждение следующего этапа обмена”, – сказал чиновник.

Обмен удерживаемыми лицами прошел сегодня. Офис президента Украины сообщил, что всего в рамках обмена Украина вернет 19 граждан, но в итоге боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В частности, боевикам “ЛНР” передали четырех человек, а забрали 11; боевикам “ДНР” передали 10 человек, забрали у них девять.

Это первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами с подконтрольными России боевиками. Предыдущий состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена.

Обмен в формате “всех на всех” предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.