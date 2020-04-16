 

В Херсонской области на ходу загорелся военный грузовик, произошел взрыв

16.04.2020, 19:18, Новости дня

Днем 16 апреля в Херсонской области взорвался грузовик Вооруженных сил Украины с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

“По предварительной информации, во время передвижения военной техники к месту дислокации произошло возгорание военного автомобиля марки “КрАЗ” под управлением военнослужащего ВСУ. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. Никто из личного состава ВСУ и гражданского населения не пострадал”, – говорится в сообщении.

Что стало причиной возгорания, на данный момент неизвестно.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боевых припасов, средств передвижения, военной и специальной техники либо другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

На сайте Министерства обороны Украины к моменту публикации новости об инциденте не сообщалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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