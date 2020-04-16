Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite для рынка России

16.04.2020, 19:17, Разное

Стоимость планшета Galaxy Tab S6 Lite от южнокорейской компании Samsung была рассекречена. Устройство появится в продаже на прилавках магазинов РФ уже 12 мая.

Модель относится к бюджетному сегменту, однако оснащена тонким металлическим корпусом и фирменным пером S Pen. Недавно южнокорейский бренд провёл презентацию Galaxy Tab S6 в Lite-модификации во время мероприятия в Индонезии. Дата начала реализации и стоимость комплектаций в то время не назывались.

Для рынка РФ устройство предлагается в корпусе розового, серого либо голубого оттенка. Планшет получил рекомендованную стоимость в 31,99 и 35,99 тысячи рублей за сборку с Wi-Fi и LTE при оснащении постоянной памятью объёмом 128 ГБ. Сборки с ПЗУ на 64 ГБ будут стоить 28,99 либо 32,99 тысячи рублей в зависимости от использованных модулей беспроводной связи.

Планшет Galaxy Tab S6 Lite оснастили экраном, изготовленным по технологии IPS с диагональю 10,4”. Разрешающая способность дисплея составляет 2×1,2 тысячи точек. Датчики камеры получили матрицы на 5 и 8 Mpx. В качестве основы расчетных мощностей используется процессор Exynos 9611. Объём оперативной памяти для всех модификаций составит 4 ГБ, а ёмкость батареи – 7,04 тысячи мА•ч. Устройство получило стереодинамики и массу 465-467 г. В качестве программной оболочки используется One UI 2, основанная на Android 10.