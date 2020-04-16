В интернете показали «перспективное такси» из СССР без серийной версии

16.04.2020, 19:17, Разное

В интернете показали фото «перспективного такси» времён СССР, которое не получило своей серийной версии. Транспортное средство в тестовом образце было создано в 1964-м инженерами одного из советских НИИ.

Автомобиль получил индекс ТПТ и прозвище «перспективное такси». Модель отличалась характерным для соответствующего коммерческого сегмента желтый цвет с черным узором по периметру корпуса. Интерьер такси разрабатывался таким образом, чтобы вместить сразу 5 человек, тогда как форма кузова по своему виду напоминала заостренный минивэн.

По динамическим параметрам «перспективное такси» сегодняшних водителей впечатлить не сумеет. Под капотом модель располагался тот же двигатель, который использовал «Москвич-408». Специалисты отрасли считают, что именно решение о применении данного агрегата привело к провалу при рассмотрении разработки в качестве кандидата на серийное производство. На разгон автомобиль затрачивал почти 30 с, что многих разочаровало. Серийная сборка «перспективного такси» в результате начата не была. Модель осталась музейным экспонатом.