В Самаре старушка переписала квартиру на священника и едва не умерла от голода и холода

16.04.2020, 19:17, Разное

В Самаре 92-летняя старушка переписала квартиру на священника и едва не умерла от голода и холода в полной антисанитарии. Печальную историю женщины, которая вдобавок ко всему оказалась ветераном Великой Отечественной войны, предала огласке неравнодушная соседка.

Жительница Самары узнала, что по соседству с ней в нечеловеческих условиях проживает старушка. Позже выяснилось, свою квартиру бабушка переписала на местного священника. Служитель церкви заявил, 92-летняя жительница сама изъявила желание оставить ему жилплощадь. Старушку никто не навещал, ее нашли в холодном помещении среди гор мусора с двумя кошками и без еды. В последние недели она перестала двигаться и лишилась возможности себя обслуживать. Соседи навели порядок и накормили пенсионерку, а после принялись звонить в контролирующие органы. Минздрав отреагировал, а ответа от губернатора региона пока нет. Накануне приехали сотрудники органов опеки, после чего жительница была госпитализирована в гериатрическую больницу.

Оставлять этот особый случай безнаказанным соседи не собираются и планируют обратиться в прокуратуру. Они намерены наказать бросившего умирать бабушку «священника-оборотня». Также множество вопросов у неравнодушных самарцев остается к безразличию работников социальных служб, из-за которых история этой женщины могла закончиться трагедией.