В штате Нью-Йорк второй день подряд снижается смертность от коронавируса

16.04.2020, 19:16, Новости дня

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк снижается вторые сутки подряд, однако меры по борьбе с пандемией продлеваются до 15 мая, сообщил губернатор этого штата Эндрю Куомо.

«За минувшие сутки умерли 606 человек, в том числе 577 в больницах и 29 – в домах престарелых. Это меньше, чем днем ранее, когда умерли 752 человека», – передает его слова ТАСС.

Куомо сообщил, что срок действия мер по борьбе с коронавирусом продлевается до 15 мая.

«Всех интересует вопрос о том, когда все это закончится. Это произойдет, когда будет создана вакцина против вируса, а на ее создание уйдет от 12 до 18 месяцев. Власти штата Нью-Йорк хотели бы помочь ускорить этот процесс и мы взаимодействуем с компаниями, которые разрабатывают методы лечения», – сообщил губернатор.

Он отметил, что вопрос о восстановлении экономики штата будет решаться с учетом результатов тестирования населения.

«Мы разрабатываем планы экономического восстановления. Перед нами стоит вопрос о том, как вновь запустить экономический механизм в штате, какие компании должны начать работу первыми, какие изменения необходимо осуществить для того, чтобы этот процесс был безопасным», – сказал он.

Ранее сообщалось, что за сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США заражены коронавирусом более 640 тыс. человек, умерли более 31 тыс. человек. Из них более 14 тыс. – в штате Нью-Йорк.