 

Карантин в Британии продлили на три недели

16.04.2020, 19:16, Новости дня

Власти Великобритании приняли решение продлить карантинные меры минимум на три недели, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выполняющий часть обязанностей премьера, пока Борис Джонсон отсутствует после выздоровления от кронавируса.

«Есть сведения, что введенные меры были эффективными… Любые изменения в нынешнем режиме могут привести к ухудшению обстановки. Раннее ослабление мер может ухудшить ситуацию и для общественного здоровья, и для экономики. На основе этого решения правительство приняло решение продлить меры, минимум на три недели», – приводит его слова РИА «Новости».

Отмечается, что объявление о продлении карантина было ожидаемо. В Великобритании от коронавируса скончались  13 тыс.  729 человек, количество зараженных увеличилось до 103 тыс. 093.

Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено больше 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.



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