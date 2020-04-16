Великобритания продлила карантин на три недели

16.04.2020, 19:15, Новости дня

Карантинные меры в Великобритании продлены как минимум на три недели.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, врио премьер-министра во время отсутствия поправляющегося от COVID-19 Бориса Джонсона.

По его словам, ослабление карантина может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране.

Общее число заразившихся в Великобритании составляет более 103 тысяч человек, скончавшихся — 13 729.

Всего же на данный момент в разных странах мира инфицированы 2 миллиона 119 тысяч человек, 535 тысяч вылечились, почти 142 тысячи умерли.