Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках

16.04.2020, 19:15, Новости дня

Правоохранительные органы продложают бороться с недостоверной информацией о коронавирусе в интернете. Так, Генпрокуратура РФ попросила Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про пандемию COVID-19.

В частности, речь идет о видеоролике, опубликованном в соцсети "Вконтакте" 31 марта. В нем говорится о том, что коронавирусная инфекция якобы не опасна, поскольку "является прикрытием глобального экономического кризиса". Автор ролика также сообщил о том, что нельзя допустить вакцинации против COVID-19, поскольку вакцина будет смертельной. Как сообщили в Генпрокуратуре, эта видеозапись впоследствии была размещена еще на шести интернет-ресурсах.

Кроме того, на пяти сайтах нашли видео того же автора, в котором говорится об отмене денежных средств. "Банки перестанут их выдавать", – утверждает автор фейка. Он призвал граждан вкладывать деньги, в частности, в товары жизнеобеспечения, поскольку иные вещи вскоре утратят всякую ценность.

Также внимание правоохранителей привлекла статья, называющая пандемию коронавируса "аферой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)". В ней сказано, что COVID-19 – заболевание не более опасное, чем обычная ОРВИ. Помимо этого в материале отрицается само наличие пандемии или эпидемии коронавируса.

Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения.

"По информации ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, указанные выше сведения не соответствуют действительности. Однако публикация активно обсуждалась в интернете, спровоцировала размещение многочисленных негативных комментариев", – подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что такая недостоверная информация может способствовать угрозе массового нарушения общественного порядка. В этой связи Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованиями ограничить доступ к этим сведениям.

15 марта сообщалось еще о ряде фейков, выявленных Генпрокуратурой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за недостоверную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.