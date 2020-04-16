«Я не узнавал в одежде»: Бортко высказался о съёмках Ковальчук в «Мастере и Маргарите»

16.04.2020, 19:09, Разное

Советский и российский киноактёр Владимир Бортко высказался о съёмках Анны Ковальчук в «Мастере и Маргарите». Режиссёр кинокартины рассказал, что народной артистке РФ приходилось играть обнаженной.

В студии телепрограммы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 73-летний киноактёр вспомнил съемки нашумевшей картины, которая вышла на экраны в 2005 году. По словам Бортко, на роль главной героини он пробовал многих российских актрис. Однако только Анна Ковальчук показалась режиссёру не только потрясающе красивой, но и очень похожей на Маргариту.

Владимир Бортко признался, в студии, в которой снимали кинокартину, не было отопления. Поскольку Анна Ковальчук все время была в одном белье, чтобы она не перемерзла, на актрису направляли тепловентилятор. Бывало, что режиссёр «Мастера и Маргариты» не узнавал одетую исполнительницу главной роли, когда она приходила в студию, так как привык к её обнаженному облику.