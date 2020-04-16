«Яндекс» готовит сервис домашнего тестирования на коронавирус

16.04.2020, 19:09, Разное

Компания «Яндекс» готовится к организации масштабной проверки на коронавирусом. Сделать тест для определения больных COVID-19 можно на дому в рамках проекта «Помощь рядом».

Услуга будет платной, однако в «Яндексе» заявили о готовности провести первые 10 тысяч проверок бесплатно. Воспользоваться льготой смогут только те, кто входит в группу повышенного риска. В первую очередь это касается россиян старше 65 лет. Сама бесплатная проверка рассматривается как пожертвование для фондов «Друзья» и «Подарок ангелу».

Заниматься тестированием станут лаборатории-партнёры. Подчеркивается готовность применять различные системы проверки на коронавирус. Предполагается, что новый сервис по тестированию на дому позволит значительно сократить риск распространения инфекции. В качестве очередного этапа борьбы с эпидемией планируется запуск рассылки тестов на присутствие в крови антител к COVID-19.