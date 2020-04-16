 

Ирина Шейк опубликовала архивный снимок в 14 лет

16.04.2020, 19:09, Разное

Ирина Шейк, находясь на самоизоляции, решила порадовать подписчиков личного микроблога эксклюзивным контентом. Топ-модель опубликовала архивный снимок, сделанный в РФ в 14 лет.
Ирина Шейк поделилась с фанатами редким воспоминанием из подросткового возраста. Знаменитость показала, как выглядела в 2000 году, года ей исполнилось 14 лет. Она не стала рассказывать какую-то историю о юношеских годах, а лишь обнародовала архивный кадр. Тем не менее, фолловеры и без её слов уловили, на чём та хотела сделать акцент. Они немедленно “засыпали” звезду комплиментами, отметив, она не могла не стать моделью мирового уровня, поскольку уже в том возрасте отличалась выделяющейся внешностью, имея стройную фигуру, высокий рост и красивые черты лица. Пользователи социальной сети Instagram обратили внимание и на то, как на модели смотрятся простые белые брюки и топ. У них сложилось впечатление, что перед ними не обыкновенная фотография из семейного альбома, а кадр из глянцевого журнала.

Фотография стала быстро набирать популярность и одобрительные лайки, число которых вскоре превысило 600 тысяч. Тем не менее, не все разделили восторг поклонников. Некоторые отметили, в 14 лет Ирина Шейк ничем не отличалась от тысячи сверстниц.



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