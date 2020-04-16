Борьба с коронавирусом в Санкт-Петербурге: есть неравнодушные граждане, и их много

16.04.2020, 18:55, Новости дня

Санкт-Петербург занимает третье место в России (после Москвы и Московской области) и по количеству зараженных коронавирусом, и по числу летальных исходов. Официально карантин в городе на Неве не объявлен, электронных пропусков, как в столице, здесь нет, а одной из мер ограничения передвижения для тех, кто находится в «зоне риска», стала временная (до окончания череды нерабочих дней) приостановка действия льготных проездных билетов для пенсионеров и учащихся.

На улицах и площадях Санкт-Петербурга появилась так называемая «социальная реклама» в виде гигантских постеров с призывами соблюдать самоизоляцию, пользоваться индивидуальными средствами защиты и не трогать лицо руками. А через уличные репродукторы и громкоговорители на автомобилях спецтранса раздаются рекомендации оставаться дома и предупреждения об уголовной ответственности за распространение Covid-19.

Биллборд на улице

Что же касается реальной помощи тем, кто в силу профессиональных обязанностей борется с коронавирусом и заботы о тех, кто подвергается наибольшему риску быть зараженным, то здесь за дело все чаще берутся гражданские активисты.

«Рядовые граждане поддерживают нас больше, чем обычно»

Негосударственная благотворительная организация «Ночлежка» продолжает осуществление большей части своих проектов. В обычном режиме функционируют и все три реабилитационных приюта, «ночной автобус» и «культурная прачечная». С середины марта вынуждена была приостановить работу только консультационная служба, поскольку там на небольшой площади одновременно скапливается большое количество людей. В настоящее время консультирование происходит по телефону.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» директор «Ночлежки» Григорий Свердлин рассказал о начавшейся недавно акции «Ты не один»: «Мы подготовили инструкцию, как сформировать продуктовые наборы, куда можно добавить средства гигиены, как следует оформлять эти пакеты, чтобы они не были приняты на мешки с мусором, и в каких местах их можно развешивать и раскладывать, чтобы они были доступны бездомным людям, и при этом не был бы нарушен карантин».

Григорий Свердлин

Сотрудники благотворительной организации и сами собрали более сотни таких пакетов, которые распространили не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. «В принципе, эта акция нашла поддержку и во многих других российских регионах, поскольку мы получаем письма о том, что подобные пакеты появляются то тут, то там», –отмечает Свердлин.

Власти на эту инициативу пока никак не реагируют. Как, впрочем, и на обращение «Ночлежки» с просьбой организовать по примеру многих западных стран временные приюты для бездомных в пустующих общежитиях и гостиницах.

Григорий Свердлин также сообщил, что пожертвования со стороны бизнеса снизились, примерно, на 30%. «Но при этом рядовые граждане продолжают нас поддерживать, причем, даже несколько больше, чем обычно. За что мы им очень благодарны», –подчеркнул директор «Ночлежки».

«Мы привозим только то, о чем нас просят врачи»

В условиях эпидемии петербуржцы оказывают поддержку не только бездомным. Региональное отделение партии «Яблоко» организовало сбор средств для покупки индивидуальных средств защиты, предназначенных врачам в городских больницах. Председатель Василеостровского районного отделения партии Дмитрий Анисимов рассказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что первый сигнал был получен от медперсонала Покровской больницы. «Во время разговора с нами они сказали, что у них не хватает масок, перчаток и очков. Мы объявили сбор денег сначала среди членов петербургского “Яблока”, потом к нам подключились сторонники партии. И на эти средства мы закупали и очки, и одноразовые перчатки, и медицинские маски, что было совсем не просто. Потребовалось несколько дней, чтобы все это найти.

Дело осложнялось запретом городского правительства продавать индивидуальные средства защиты. Получалась дикая ситуация: в больницах их не хватает, а купить их нельзя. Есть у нас централизованный оператор для распределения средств защиты. Мы ему звоним, говорим, что нам нужно, а он отвечает, что у него ничего нет. Получился тотальный дефицит советского типа, когда вводится государственное регулирование, а полки магазинов пустые», – констатирует Дмитрий Анисимов.

Собеседник «Голоса Америки» также отметил, что врачи просят аккуратно упоминать медицинские учреждения, нуждающиеся в помощи. «Очевидно, дана установка на то, что у нас все есть, у нас все хорошо, все под контролем, за все спасибо администрации города. То есть, действует закон о фейках – когда люди говорят, что у нас ничего нет, а потом приходит полиция и заявляет: “вы распространяете фейк-ньюс” с соответствующими последствиями», – поясняет он.

Сам Дмитрий Анисимов участвовал и в сборе денег, и в передаче приобретенных индивидуальных средств защиты медицинским учреждениям. «Обычно мы, надев респираторы, приезжаем на место и передаем необходимые вещи охранникам, которые сидят в специально отведенных помещениях и тоже все носят респираторы. Это, кстати, напомнило мне сцены из сериала “Чернобыль”, где спасатели тоже были в специальной экипировке.

Никаких проблем с администрацией у нас нет, поскольку мы соблюдаем все правила дистанцирования и привозим не то, что нам взбредет в голову, а только то, о чем нас просят врачи», – рассказывает председатель районного отделения партии «Яблоко». И добавляет, что помощь развозится не только по больницам, но и по некоторым родильным домам, персонал которых тоже оказался в условиях карантина.

«Этим должна заниматься власть, но время не терпит»

Медицинские маски и перчатки петербургские «яблочники» отвозили и в онкологический центр в поселке Песочный. «Сейчас к нам просьбы о помощи поступают и из других мест, и это все на фоне заявлений нашей уважаемой администрации о том, что всего у них хватает и сообщений о том, что у нас выпускается гигантское количество средств защиты. Правда, неизвестно, кто конкретно все это выпускает и где находится та «черная дыра», в которую эти средства защиты проваливаются на пути от изготовителя к тем, кто в этом больше всего нуждается», – рассказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Борис Вишневский около детского онкоцентра

По словам депутата, в интернете недавно была создана группа «Врачей надо беречь», в которой участвует более ста двадцати человек. «Мы понимаем, что, вообще-то всем этим должна заниматься власть, но время не терпит. Потому что каждая доставленная маска, каждые очки и пара перчаток помогут если не сохранить жизнь, то, по крайней мере, дадут больше шансов поддержать чье-то здоровье. И в том числе – самих врачей и медсестер, что тоже очень важно. Потому что нужно, чтобы было кому лечить людей», – отмечает Вишневский.

Вместе с Дмитрием Анисимовым он привез в детское отделение онкологического центра продукты питания и свежеприготовленную домашнюю еду. «Выяснилось, что это отделение уже несколько дней находится на карантине, и по решению Роспотребнадзора будут в таком положении до 25 апреля. Работающие здесь врачи и медсестры наглухо изолированы от всего, и, как нам сообщили их коллеги, очень нуждаются в нормальной пище, а не в той, которой кормят в наших больницах. Поэтому мы срочно своими силами что-то купили в магазинах, что-то приготовили дома и привезли сюда. Я надеюсь, что это хоть немножко их поддержит, потому что люди, которые заняты таким благородным делом, как спасение детей с онкологическими заболеваниями, не должны испытывать недостатка в нормальном питании», – пояснил Вишневский.

«Есть неравнодушные граждане, и рада, что их много»

Еще раньше сбор денег для оплаты горячих обедов и ужинов врачам организовало петербургское отделение общественной организации «Открытая Россия». Председатель организации Анастасия Буракова сообщила корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что в настоящее время горячее питание доставляется в 5 больниц Санкт-Петербурга: в два госпиталя для ветеранов войн, где проводится диагностика и лечение людей с внебольничной пневмонией, в Детскую больницу номер 5 и Больницу номер 2. А также в детский городской многопрофильный клинический центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса. «Ежедневно волонтеры развозят 715 обедов и 529 ужинов, – конкретизирует Буракова. – Мы организовали сбор средств: один день обходится в 75 тысяч рублей, а до конца борьбы с вирусом еще далеко. На эти деньги мы помогаем кафе закупать продукты для приготовления обедов. На сегодняшний день собрано более 600 тысяч рублей».

Председатель «Открытой России» подчеркивает, что у этого проекта у нее личностное отношение: «Я росла в семье, связанной с медициной, и хорошо понимаю, чего не хватает врачам. На суточном дежурстве, когда непрерывно поступают новые пациенты, прерваться на еду – уже роскошь», поясняет она.

Данная инициатива возникла в рамках волонтерского проекта COVIDарность – члены «Открытой России» сами придумывали, как и кому они могут быть полезны. В результате удалось договориться с кафе, сотрудники которого стали готовить обеды для врачей по себестоимости.

По свидетельству Анастасии Бураковой, врачи восприняли эту инициативу с большой благодарностью: «Их время сейчас стоит дорого: все обеды расфасованы по отделениям в зависимости от количества сотрудников, чтобы можно было просто забрать пакет и не считать. Также нужно не забывать о мерах предосторожности: не задерживаться в медицинском учреждении и меньше контактировать, в том числе и с врачами».

Активисты общественной организации участвуют в проекте в личном порядке. Был создан общий чат, где все желающие могут принять участие в развозке обедов и ужинов по больницам. «Это делают очень разные люди, брендов и организаций здесь нет. Зато есть неравнодушные граждане, и рада, что их много», – заключает Анастасия Буракова.