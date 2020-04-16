Владимир Путин отложил проведение парада Победы

16.04.2020, 18:55, Новости дня

Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал во время совещания Совета безопасности России. Президент не озвучил новую возможную дату мероприятия.

Путин объяснил решение тем, что для проведения парада подготовку к нему нужно начинать уже сейчас, но «чрезвычайно высокие риски», связанные с эпидемией, пик которой, по словам президента, не пройден, не дают ему право это сделать.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна», – сказал Путин, поручив министру обороны и руководителям других силовых ведомств изменить график подготовки как к военному параду, так и к другим массовым мероприятиям, запланированным по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее представители трёх ветеранских организаций обратились к Путину с просьбой перенести празднование Дня Победы с 9 мая на более поздний срок, когда – цитата из обращения – «парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

В этом году российские власти планировали задействовать в параде 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества были приглашены лидеры мировых государств, участие в них подтвердили главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.

Изначально российские власти отрицали возможности переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.