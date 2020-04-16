В Москве начнут проводить онлайн-трансляции церемоний похорон

16.04.2020, 18:53, Разное

В Москве в связи с карантинными мерами организуют онлайн-трансляции церемоний похорон, отвечая запросу общественности. Родственники усопшего смогут в видео режиме наблюдать за тем, как покойного предают земле, не рискуя заразиться коронавирусом.

Появилась информация, что в Москве уже сейчас тестируется новый сервис. На столичном кладбище Троекурово проводятся онлайн-трансляции церемоний похорон. Пока речь идёт о тестовом режиме, но организаторы услуги в лице ГБУ “Ритуал” уже готовы в скором будущем запустить аналогичные трансляции с других мемориальных территорий. Это позволит людям, лишённым возможности попрощаться со своими близкими и родными непосредственно у могилы, наблюдать за процессом в трансляции. Кроме того, отмечается, данный сервис не потребует от родственников усопшего вносить плату. Уже в ближайшее время услугу начнут проводить в Николо-Архангельском крематории.

В ГБУ “Ритуал” отмечают, сейчас важно исключить контактирование людей, но иногда обстоятельства не позволяют остаться в стороне. Родственники смогут, не приходя на кладбище, наблюдать за похоронами. Кроме того, подключиться к трансляции получат возможность все, кому пришлют индивидуальную ссылку.