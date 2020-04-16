Директору магазина в Костроме вернули потерянные 267 тыс. на зарплаты

16.04.2020, 18:53, Новости дня

Директору магазина в Костроме вернули потерянный файл с 267 тыс. рублей, которые она собиралась выдать в качестве зарплаты подчиненным.

«Я просто шла по асфальту в этом направлении. Подойдя ближе, я обратила внимание, что прямо на моем пути лежит файл с чем-то. Я пакет подняла, убедилась, что это деньги достаточно в крупном размере и вызвала сотрудников полиции», – описала ситуацию Светлана Барашкова, нашедшая деньги, передает телеканал «360».

Как сообщили в местной полиции, с заявлением о пропаже в отделение никто не обращался, соответственно сотрудники правоохранительных органов сами отправились на поиски. Вскоре они нашли женщину, которая потеряла деньги. Ей оказалась директор мебельного салона.

По словам женщины, пачка банкнот лежала у нее в кармане, когда она уходила с работы и ставила помещение на сигнализацию. Женщина побоялась, что деньги выпадут и переложила их в пакет. Как оказалось, в нем была дырка и сверток с зарплатой для сотрудников магазина выпал.

«Когда женщина обнаружила пропажу, было уже поздно, самостоятельные поиски успехом не увенчались, а обратиться в полицию она не догадалась», – рассказали сотрудники МВД.

Директор магазина поблагодарила сознательную костромичку и отзывчивых полицейских.