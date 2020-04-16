“Неспортивный” Харламов просил пощады у Утяшевой и Воли во время домашней онлайн-тренировки

16.04.2020, 18:53, Разное

Ляйсан Утяшева и Павел Воля организовали онлайн-тренировку на дому. Вместе с ними в занятии участвовал Гарик Харламов, который молил о пощаде своих инструкторов.

Гимнастка опубликовала на странице персонального аккаунта Instagram тизер видео, снятого для её канала на YouTube. Подобранный для ролика комплекс упражнений должен помочь тем, кто никогда раньше не занимался спортом. Утяшева сообщила, приглашение Харламова было сделано по многочисленным просьбам со стороны её подписчиков. Занятия комик разбавлял шутками.

Гарика Харламова периодически критикуют за избыточный вес, а его образ жизни не предполагает выделения большого количества времени на занятия спортом. В обращении к гимнастке юморист попросил его «пощадить». Харламов признался, что его любимым упражнением является позиция лёжа на диване с поднятой на спинку ногой.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева смеялись над шутками и показывали простые упражнения для новичков. В комментариях на Instagram-странице Харламова подписчики похвалили комика за готовности изменить образ жизни во время действия карантинных мер. По признанию некоторых фанатов юмориста, его пример стал мотивирующим.