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16.04.2020, 18:53, Новости дня

Коронавирус выявлен у 24 клириков Московской епархии, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси.

«На 16 апреля 2020 года коронавирусная инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях. Еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден», – говорится в сообщении Telegram.

Еще у пяти не состоящих в священническом сане насельников из четырех монастырей подтверждено наличие коронавируса, а у четырех насельников одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что у восьми священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус. Митрополит Иларион, в свою очередь, раскритиковал бравирующих бесстрашием к вирусу клириков.

Напомним, в РПЦ призвали прихожан на Пасху оставаться дома.



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