 

Генпрокуратура попросила Роскомнадзор ограничить доступ к фейкам про «отмену денег»

16.04.2020, 18:53, Новости дня

Генеральная прокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к новым выявленным в Сети фейкам о ситуации с коронавирусом и о якобы возможной отмене наличных денег, сообщили в пресс-службе ГП.

Фейки выявлены прокурорами Новосибирской, Самарской областей и Красноярского края, передает ТАСС.

Так, указывается, что в соцсети «ВКонтакте» фейковой признана видеозапись «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова», в которой утверждается, что коронавирус якобы не опасен, а является «прикрытием масштабного глобального экономического кризиса». В публикации говорится, что в апреле-мае 2020 года якобы будут сокращения зарплат «бюджетников» вдвое. Также содержится призыв не допускать вакцинацию от коронавируса, так как она якобы «приведет к смерти взрослых и детей».

Видеозапись размещена на шести интернет-ресурсах.

Еще на пяти сайтах выявлена видеозапись «Обзор событий на 17 марта 2020 года», на которой тот же автор утверждает о скорой «отмене наличных денежных средств». Предлагается «переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары «жизнеобеспечения».

9 апреля сообщалось, что СК РФ возбудил три уголовных дела из-за фейков о заражении военных в Сирии коронавирусом и о якобы продлении режима самоизоляции в Москве на год.



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