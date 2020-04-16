Ученые: Древние южноафриканцы носили останки кошачьих для получения суперсилы

16.04.2020, 18:53, Разное

Древние южноафриканцы, особенно проживающие в пещере Дипклоф, могли использовать останки убитых кошачьих для получения суперсилы, которой обладало животное. Такой вывод сделали ученые, вошедшие в международную исследовательскую группу под управлением палеонтолога Джона Паркингтона из Кейптаунского университета.

Авторы научной работы провели детальный анализ обнаруженных на западе ЮАР останков. В ходе исследования удалось выявить более 60 скелетных фрагментов 18 кошачьих особей, скрытых в слоях, которым около 100 000 лет. Среди прочего были найдены останки каракала, леопарда и лесного кота. Все они прошли обработку руками человека. Древние южноафриканцы делали из костей животных украшения, подвергали воздействию огня для изменения цвета, наносили различные насечки. Ученые считают, что останки кошачьих не использовались древними людьми в пищу, но были своего рода символом для получения суперсилы. Они искусно снимали с добычи шкуру, после чего носили их на теле. Клыки рыси и других животных использовались в качестве украшений.

Как установлено в ходе исследования, жертвами южноафриканцев становились обычно ночные хищники-одиночки, охота за которыми является особенно опасной и сложной. Для многих эти аксессуары были своеобразным символом, который, как они считали, наделяет их сверхспособностями животного.