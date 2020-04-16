Отменен ЧМ по фигурному катанию

16.04.2020, 18:48, Новости дня

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале окончательно отменен, такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU).

«Помня о последствиях, связанных с пандемией коронавируса, и возникшей в результате этого всемирной человеческой трагедии, совет ISU в ходе своей онлайн-встречи пришел к выводу, что перенос ожидаемых чемпионатов под эгидой ISU в 2020 году невозможен», – сообщили в пресс-службе организации, передает ТАСС.

Таким образом, вместе ЧМ по фигурному катанию отменены чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, который планировалось провести в Сеуле с 13 по 15 марта, и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде. Он должен был проходить с 3 по 5 апреля.

«Совет ISU проведет еще одно онлайн-совещание 28 апреля и обсудит влияние пандемии на календарь сезона-2020/21. Цель состоит в том, чтобы разработать и сообщить всем заинтересованным сторонам варианты, подходящие для различных сценариев, чтобы свести неопределенность к минимуму. Также на совещании будет затронута тема проведения церемонии ISU Awards», – добавили в ISU.

Напомним, в конце марта Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.