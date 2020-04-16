 

Приглашенных на парад Победы в Москву иностранных лидеров попросят перенести визиты

16.04.2020, 18:48, Новости дня

Из-за переноса празднования 9 мая иностранных лидеров, приглашенных в Москву на парад Победы, попросят отложить визиты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это так», – сообщил Песков в ответ на вопрос, означает ли перенос даты праздничных мероприятий, что иностранным лидерам будет предложено отложить визиты в Москву, передает ТАСС.

В четверг президент Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.

Напомним, ветеранские организации направляли Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы.



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