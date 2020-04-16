В Красноярске ФСБ задержала подростка: его подозревают в подготовке нападения на школу

16.04.2020, 18:47, Новости дня

В Красноярске оперативники ФСБ задержали подростка, который, по версии следствия, готовил вооруженное нападение на школу, сообщили в спецслужбе.

У 14-летнего школьника изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, взрывные устройства, которые он, предположительно, изготовил сам, средства связи и личные дневники, в которых была информация о планируемых преступлениях.

На видео, опубликованном ФСБ, молодой человек говорит, что найденное у него оружие он хотел использовать 19–20 апреля “для расстрела в школе”.

“По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение”, – сообщили в ФСБ.

В России это уже третье задержание школьника за год. Такие случаи участились после того, как в октябре 2018 года в аннексированном Крыму Владислав Росляков совершил массовое убийство в политехническом колледже города Керчи. Жертвами нападения стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников; 50 человек получили ранения.

В феврале 2020 года в Керчи спецслужбы арестовали подростков, которые, по данным силовиков, были последователями Рослякова и готовили несколько терактов в учебных заведениях города.