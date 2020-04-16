 

Росатом запустил линию радиационной стерилизации транспортных тест-комплектов на SARS-CoV-2

16.04.2020, 18:45, Разное

Сообщается, что уже проведена гарантированная обработка первых 20 тысяч медицинских транспортных систем, к маю объемы будут увеличены до 300 тысяч штук.

Первая линия радиационной стерилизации медицинских транспортных тест-систем на коронавирус запущена на дочернем предприятии Росатома «Стерион» в Московской области. Как сообщает пресс-служба  отраслевого интегратора в области «Русатом Хэлскеа», этот метод успешно зарекомендовал себя в обработке дыхательных масок, спецодежды и медицинских материалов, теперь он будет применяться для стерилизации востребованных сейчас тест-систем.

В настоящий момент проведена гарантированная обработка первых 20 тысяч тест-систем, к концу апреля объемы достигнут 150 тысяч.

«В мае планируем выйти уже на 300 тысяч», — заявил генеральный директор «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов.

Медицинские транспортные системы предназначены для отбора биологических проб и транспортирования их до места проведения диагностики с использованием методов in vitro.

Технология радиационной стерилизации позволяет обрабатывать до стерильных кондиций уже готовые и упакованные тест-системы — прямо в картонной транспортной таре производителя. Таким образом процесс ускоряется и на этой стадии, и в последующем: обработанная потоком ускоренных электронов продукция сразу становится пригодной к использованию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Мнение: Умер Эдуард “Дед” Лимонов – светлая память Большому русскому прозаику

26.03 / Живущий рядом с Папой Римским священник заболел коронавирусом

28.03 / Ученые из США создали 3D-модель пораженных коронавирусом легких

16.03 / Арнольд Шварценеггер на фоне эпидемии коронавируса учит свою собаку правилу гигиены

14.03 / Мнение: Коронавирус. Заметки на злобу дня – 4

31.03 / Учёные определили подавляющую коронавирус влажность воздуха

26.03 / Мнение: Скучный был месяц (с)

13.03 / Ученые выяснили, что на ход похудения влияет время приема пищи

14.02 / Наука: Понимание других приходит в четырёхлетнем возрасте

18.02 / Apple может показать iPhone SE 2 уже 31 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска