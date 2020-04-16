Росатом запустил линию радиационной стерилизации транспортных тест-комплектов на SARS-CoV-2

16.04.2020, 18:45, Разное

Сообщается, что уже проведена гарантированная обработка первых 20 тысяч медицинских транспортных систем, к маю объемы будут увеличены до 300 тысяч штук.

Первая линия радиационной стерилизации медицинских транспортных тест-систем на коронавирус запущена на дочернем предприятии Росатома «Стерион» в Московской области. Как сообщает пресс-служба отраслевого интегратора в области «Русатом Хэлскеа», этот метод успешно зарекомендовал себя в обработке дыхательных масок, спецодежды и медицинских материалов, теперь он будет применяться для стерилизации востребованных сейчас тест-систем.

В настоящий момент проведена гарантированная обработка первых 20 тысяч тест-систем, к концу апреля объемы достигнут 150 тысяч.

«В мае планируем выйти уже на 300 тысяч», — заявил генеральный директор «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов.

Медицинские транспортные системы предназначены для отбора биологических проб и транспортирования их до места проведения диагностики с использованием методов in vitro.

Технология радиационной стерилизации позволяет обрабатывать до стерильных кондиций уже готовые и упакованные тест-системы — прямо в картонной транспортной таре производителя. Таким образом процесс ускоряется и на этой стадии, и в последующем: обработанная потоком ускоренных электронов продукция сразу становится пригодной к использованию.