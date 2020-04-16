Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни и Пасху

16.04.2020, 18:42, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует, что в ближайшие несколько дней погода в Московской области практически не изменится. Лишь к Пасхе солнце будет немного чаще проглядывать сквозь тучи.

Как пишет “Подмосковье сегодня”, вплоть до выходных небо в столичном регионе будет затянуто облаками, а температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы. При этом ночами столбики термометров опустятся до нуля, периодически будет идти снег или мокрый дождь.