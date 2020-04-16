 

Важные для граждан законопроекты: Володин рассказал о повестке Думы на 17 апреля

16.04.2020, 18:42, Разное

Поправки в бюджетный кодекс дают возможность регионам заимствовать средства и принимать другие финансовые решения. Почти все ограничения снимаются. “Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, позволит за счет региональных возможностей сделать все, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены”, – отметил Володин.

Рассмотрят парламентарии и поправки в ФЗ-44, согласно которым упрощается проведение конкурсов, даются серьезные послабления предприятиям, которые участвуют в торгах. Дума и правительство в этом вопросе – полные единомышленники, подчеркнул спикер.

Упрощение процедур обеспечит предприятиям доступ на рынок государственных услуг. “Если раньше требовалось резервирование ресурсов, и это ложилось нагрузкой на бизнес, то сейчас эти дополнительные нагрузки мы откладываем до лучших времен”, – рассказал председатель нижней палаты. 

На повестке дня парламентариев также поправки в Налоговый кодекс. В соответствии с законопроектом, доплаты врачам, работающим с больными коронавирусом пациентами, будут освобождены от НДФЛ.

Еще один важный законопроект позволит предприятиям закупать средства защиты своим работникам и оказывать помощь в лечении. Приобретение диагностического оборудования не будет облагаться налогами, а засчитываться как издержки в процессе основной деятельности, пояснил Володин.

Напомним, что 14 апреля в Госдуме появилась комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить необходимую помощь, узнать, на какую поддержку они могут рассчитывать, и куда нужно обращаться. Над этими вопросами законодатели будут работать вместе с регионами и профессиональным сообществом.  



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Мнение: Гражданин, налоги и наука-арифметика

13.04 / «Тяжелое фото»: Ким Кардашьян огорчила фанатов архивным снимком

11.04 / Мнение: Всё тот же вывод

07.03 / Экс-муж Ирины Понаровской занимался развращением сына

16.04 / “Банальные ворюги”: Разин нелестно отозвался о Пугачевой и Леонтьеве

18.02 / Мнение: Дело псевдотеррористической группировки “Сеть”

15.04 / Представлены смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro за 800-1000$

17.02 / NASA: самые высокие облака в атмосфере Земли

11.02 / «Левада-центр»: почти три четверти россиян поддерживают поправки в Конституцию

13.04 / Филипп Киркоров открывает интернет-магазин по продаже своего знаменитого гардероба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска