 

Актриса Вера Воронкова в пылу гнева избила дочь

16.04.2020, 18:30, Разное

Известная актриса Вера Воронкова, запомнившаяся по фильму “Утомленные солнцем 2”, находясь на самоизоляции, подвергла побоям свою дочь. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы.
По словам 13-летней дочери знаменитости Марии, Вера Воронкова, длительное время находившаяся дома, стала злоупотреблять алкогольными напитками, что продолжалось на протяжении нескольких дней. Нелицеприятная ситуация тяготила девочку, и, дождавшись, когда её мать отвлеклась, она припрятала бутылку со спиртным. Далее, как заявляет Мария, артистка разгневалась и подвергла дочь побоям. Спасло ребенка то, что она сумела дозвониться до старшего брата, который смог забрать её и отвезти в травмпункт. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением, а также ушибы живота и грудной клетки.

Медики вызвали сотрудников полиции, которыми теперь инцидент будет расследован. Сообщается, что если вину актрисы докажут, она может лишиться родительских прав. К слову, сама Вера Воронкова пока никак не прокомментировала ситуацию. Об этом пишет интернет-портал “СтарХит”.



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