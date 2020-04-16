 

Мария Машкова восхитилась игрой своей матери в сериале «Зулейха открывает глаза»

16.04.2020, 18:30, Разное

Российская актриса театра и кино Мария Машкова похвалила свою мать за роль в сериале «Зулейха открывает глаза». В своем Instagram-аккаунте дочь Елены Шевченко заявила, что гордится своей родительницей.
34-летняя актриса, получившая наибольшую известность благодаря ролям в картинах «Папа» и «Закрытые пространства», написала, в последнее время ей поступает очень много приятных слов от знакомых и незнакомых о работе её мамы в сериале «Зулейха открывает глаза». Пересмотрев несколько серий, дочь Елены Шевченко пришла к выводу – она «невероятно блатная и счастливая», что родилась у своей мамы. Кроме этого, Машкова призналась, её всегда раздражали разговоры о том, какие у нее талантливые родители. В детстве актриса ассоциировала работу Елены Шевченко и Владимира Машкова с отсутствием на неё времени.

Отметим, в сериале «Зулейха открывает глаза» мать Марии Машковой сыграла роль Изабеллы. Героиня 55-летней актрисы – жительница дворянских кровей, волею судьбы оказавшаяся среди сосланных в Сибирь.



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