 

Жители Парижа пожаловались на перебои с мукой в магазинах

16.04.2020, 18:30, Новости дня

Парижане жалуются на перебои с мукой в магазинах, также значительно выросли цены на продукты, сообщили газете ВЗГЛЯД очевидцы.

Так, по словам жителей французской столицы, уже около двух недель они не видели в продаже муку – в магазинах пустые полки.

«Шанс купить есть, если с утра поехать в большой гипермаркет. Но люди быстро раскупают и берут десятками килограмм», – сообщают очевидцы.

Кроме того, отмечают они, цены на продукты выросли в два раза.

Отметим, что карантин во Франции продлен до 11 мая. Пожилым людям и людям из группы риска рекомендовано продолжать самоизоляцию до середины июня. Университеты будут продолжать удаленную работу и не откроются раньше сентября.



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