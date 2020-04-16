 

Режиссер Бортко объяснил причину “убийства” Певцова и Серебрякова в финале “Бандитского Петербурга”

16.04.2020, 18:30, Разное

Режиссер Владимир Бортко, снявший второй эпизод сериала “Бандитский Петербург”, разъяснил, почему финал сезона закончился гибелью персонажей Алексея Серебрякова и Дмитрия Певцова. Деятель киноискусства признался, что сработал принцип, что “зло всегда должно быть наказано”.
Телесериал, в основу которого был положен одноименный детективный роман, обрел огромную популярность и стал, наряду с “Бригадой”, одним из наилучших бестселлеров российского киноискусства. Владимир Бортко рассказал, вся съемочная группа вложила душу в создание фильма. Вхождение актерами в образы было настолько сильным, что некоторые из них затем не могли вернуться к обычному поведению в повседневной жизни. Примечательно, большая часть творческого коллектива просила режиссера, чтобы основным персонажам “сохранить жизнь” в финале. Однако Бортко остался верен классическим канонам гангстерского кино, согласно которым киногерои, совершившие много плохих поступков, должны быть неизбежно наказаны за это.

По словам режиссера, работу над триквелом сериала он продолжать не хотел. Таким образом, поимка главного злодея в итоге так и осталась за кадром. Этими подробностями Владимир Бортко поделился в эфире телепередачи “Судьба человека”, вышедшей на канале “Россия 1”.



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