Свободу заключенным: Хоакин Феникс призывает выпустить преступников из-за пандемии

16.04.2020, 18:25, Разное

Актер, сыгравший в таких картинах как “Джокер”, “Гладиатор” и “Тебя никогда здесь не было”, известен не только своими ролями, но и социальной активностью. Хоакин Феникс выступает за права животных, охрану окружающей среды, а на “Оскаре-2020” даже высказался о правах коров. Новый предмет беспокойства актера – права заключенных в американские тюрьмы, о которых в связи с пандемией коронавируса мало кто задумывается. О санитарных условиях в этих заведениях и невозможности там соблюдать строгую изоляцию действительно редко пишут в прессе, о чем Феникс и решил поговорить во время своего обращения к американским властям. Видео речи актера было опубликовано в официальном Twitter кампании Release Aging People in Prison (“Освободите пожилых людей из тюрьмы” – Ред.).

Распространение вируса в тюрьмах является угрозой для всех нас. Когда вы заключены за решетку, о такой вещи как самоизоляция, даже речи не идет, как и о необходимом уровне гигиены. Политические лидеры должны сделать все возможное, чтобы обезопасить находящихся в этих заведениях людей и остановить эпидемию. Я отдельно обращаюсь к губернатору Эндрю Куомо – чтобы он проявил милосердие к находящимся в тюрьме гражданам. Жизни множества людей зависят от его действий. Никто не заслуживает того, чтобы умереть в тюрьме от COVID-19.

Хоакин Феникс

Неизвестно точно, говорил ли актер только о людях, находящихся в главной группе риска – то есть именно о пожилых заключенных – или имел в виду все группы возрастов. Но, что примечательно, упомянутый в ролике политик Эндрю Куомо уже прислушался к словам Хоакина. По словам издания TMZ, секретарь губернатора Мелисса ДеРоза рассказала им, что процесс освобождения больше всего подпадающих под удар граждан уже запущен. В скором времени на свободу смогут выйти заключенные, осужденные за преступления особой тяжести, люди старше 55 лет, а также те, чей срок заключения заканчивается в течение следующих 90 дней.

Также примечательно, что до недавнего времени именно в одной из тюрем штата Нью-Йорк отбывал свой срок 68-летний экс-продюсер Харви Вайнштейн, недавно переболевший коронавирусом. В ближайшее время его собирались экстрадировать в Лос-Анджелес для нового слушания и новых обвинений в его адрес. Но есть вероятность, что этот процесс затянется и что Вайнштейна так или иначе коснутся эти послабления.