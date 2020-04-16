Принцесса Анна молодому поколению королевской семьи: “Не изобретайте колесо!”

16.04.2020, 18:25, Разное

В августе этого года принцесса Анна будет отмечать большой юбилей. По этому случаю она согласилась стать героиней свежего номера Vanity Fair. Принцесса поговорила с редактором журнала Кэти Николл о благотворительности, семье и переменах, которые переживает институт королей.

Разумеется, был затронут вопрос преемственности британской монархии. Королеве Елизавете II – 93 года, принцессе Анне – скоро будет 70 лет, но они на пенсию не собираются. А вот молодые члены семьи – принц Гарри и Меган Маркл – наоборот, не дожидаясь преклонного возраста, сами отказываются от титулов и умывают руки. Есть и другие примеры. Так, брат Анны, принц Эндрю, был отстранен от работы из-за своей дружбы со скандальным финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном.

Не думаю, что отставка для меня то же самое, что и для них,

– объясняет принцесса.

Обложка Vanity Fair

Для нее работа на монархию – это работа, которую она унаследовала от матери и отца и которой очень предана. Анна также не поддерживает молодых наследников престола в их стремлении поменять складывавшийся веками уклад жизни. Особенно в том, что касается благотворительной работы.

Я как скучный старый ворчун, который стоит за спиной и постоянно бубнит: “Не забывайте об устоях”. Возможно, молодое поколение не слишком понимает, чем я вообще занималась, как жила, да и странно было бы, если бы было иначе. Не всегда вы спрашиваете своих старших родственников: “О, вы правда это делали? О, вы туда ездили?” Сейчас чаще говорят: “Сделаю-ка я это по-новому”. А я уже на том этапе жизни, когда хочется повторять: “Пожалуйста, не надо изобретать колесо. Мы тоже там были и тоже пробовали это. Некоторые вещи просто не работают. Иногда нужно просто вернуться к основам”.

Кейт Миддлтон и принцесса Анна Принц Гарри, Меган Маркл и принцесса Анна

В профайле Кэти Николл описывает Анну, как сдержанного и даже холодного человека. Она унаследовала острый язык своего отца и, как он, любит резкие и даже неприличные шутки. Она же – единственный представитель королевской семьи, имеющий судимость: в 2002 году ее бультерьер Дотти напал на двоих детей в парке. Принцесса признала себя виновной и выплатила родителям пострадавших компенсацию. Кроме того, ее однажды лишали прав за опасное вождение, а сколько штрафов за превышение скорости ей пришлось оплатить, уже и не сосчитать.

Часто истории о принцессе начинаются с воспоминаний о ее неудавшемся похищении. 20 марта 1974 года принцесса вместе со своим на тот момент мужем, капитаном Марком Филлипсом, возвращались в Букингемский дворец с торжественного приема. Супруги ехали на Rolls-Royce, когда их обогнала какая-то машина и, резко затормозив, перекрыла улицу. Из нее выскочил мужчина по имени Иан Болл и открыл стрельбу по автомобилю принцессы. Подобравшись к машине и обезоружив водителя, охранника и подбежавшего на выстрела полицейского, Болл скомандовал Анне выйти из машины. На что, как гласит легенда, она ответила: “Ни черта подобного!” Несмотря на то что Иан пытался вытащить принцессу из машины, у него это не получилось: Анна вместе с мужем дала ему отпор. Отмечается, что все это время принцесса была предельно вежлива. По воспоминаниям, она “потеряла рассудок и сорвалась”, только когда Болл порвал ее сшитое на заказ платье. Спас принцессу проходящий мимо боксер Ронни Расселл, который ударил нападавшего по голове и скрутил.

Королева Елизавета II и принцесса Анна