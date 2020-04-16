Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

16.04.2020, 18:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Разговор прошел вечером в четверг, сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

Факт переговоров подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время Кремль сообщит детали разговора.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин перенес совещание по ситуации в строительной отрасли в связи с проведением международного телефонного разговора.