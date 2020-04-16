Коронавирус выявлен во всех регионах России

16.04.2020, 18:16, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Онгудайском районе республики Алтай, сообщили в оперштабе региона. Таким образом, в РФ не осталось регионов, в которых не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

«Первый случай коронавируса обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведенные анализы подтвердили коронавирус. Сейчас ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

В скором времени глава региона Олег Хороходин намерен выступить с обращением к жителям региона.

До последнего времени Алтай был единственным регионом России, в котором не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.