Welt – страны ЕС проигнорировали Брюссель в вопросе снятия карантина

16.04.2020, 18:11, Новости дня

Германия, Франция и другие страны ЕС поручили Еврокомиссии разработать общий план по ослаблению карантинных мер, связанных с коронавирусом, но не дали Урсуле фон дер Ляйен обнародовать его до католической Пасхи. В итоге европейские государства не пожелали дожидаться согласования общего курса и пустились в индивидуальные инициативы, что грозит привести к хаосу, пишет немецкая газета Die Welt.



Reuters

Берлин, Париж и правительства других стран хотели, чтобы ЕС согласовал общий план по снятию карантинных мер и выходу из кризиса, однако теперь они, очевидно, об этом забыли, пишет немецкая газета Die Welt. Никто больше не хочет дожидаться совместного решения — все занялись собственными планами. В связи с этим политические круги и представители экономики предостерегают о грозящем Европе хаосе.

«Паника и смятение — иначе первоначальные реакции некоторых государств ЕС на эпидемию коронавируса не описать», — подчёркивает автор статьи Тобиас Кайзер. Когда в начале марта вирус распространился в Италии, соседние страны — некоторые без объявления — закрыли границы и вызвали появление километровых пробок на пограничных переходах, где многим приходилось ждать своей очереди целыми днями.

Остановка экспорта масок и другого медицинского оснащения, к которой спешно прибегли Германия и другие государства, сейчас ставит под угрозу пополнение необходимых запасов для врачей и медперсонала в Италии и других странах Европы. Такого хаоса не было бы, если бы страны ЕС пообещали друг другу и дали задание Еврокомиссии разработать план по выходу из ограничивающих свободу мер, которые сейчас действуют по всей Европе, уверяет издание.

В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила ключевые директивы, которые должны воспрепятствовать возникновению такой суматохи, какая наблюдалась в начале кризиса. Её план предусматривает более тесную координацию действий внутри ЕС и медленный и постепенный запуск экономики и восстановление общественной жизни, а также рекомендует 27 странам ЕС совместно определить критерии для ослабления ограничений.

Однако коллективного подхода в Европе не видно даже в перспективе, отмечает немецкая газета. Некоторые столицы, которые сначала поручили фон дер Ляйен заняться разработкой плана, по-видимому, уже не заинтересованы в рекомендациях властей в Брюсселе. Национальные правительства уж точно не хотят дожидаться обнародования документа: вместо этого они уже начали ослаблять карантинные меры, подчёркивает журналист.

Например, Австрия после Пасхи разрешила открыться строительным рынкам, цветочным палаткам и небольшим магазинчикам. Правительство Праги в начале недели представило план по ослаблению карантинных мер в Чехии, детально перечисляющий, когда снова будут разрешены свадьбы (20 апреля), работа рынков в базарный день (20 апреля), посещения фитнес-клубов (11 мая) и салонов пирсинга (8 июня). В Дании в среду открылись детские сады и начальные школы.

Всё это показывает, насколько расколот ЕС в том, что касается ослабления карантинных мер в связи с кризисом с коронавирусом, считает автор статьи. Так, французское правительство объявило, что общественная жизнь останется в замороженном состоянии до 11 мая. Испания тоже недавно продлила чрезвычайную ситуацию ещё на две недели. Бельгийское правительство планирует действовать в том же духе. Правительство Германии в среду также объявило о собственной стратегии ослабления карантинных мер.

Ключевые пункты плана постепенно просачиваются — вскоре после того, как фон дер Ляйен представила свой проект в Брюсселе. При этом особенно поразительно, что национальные правительства не хотят дожидаться плана Еврокомиссии, потому что главы стран и правительств ЕС сами задокументировали на бумаге, что дали соответствующее поручение Еврокомиссии.

На самом деле фон дер Ляйен хотела представить свой план ещё до католической Пасхи, но некоторые национальные правительства вмешались и заявили, что время ещё не подходящее и говорить об ослаблении карантинных мер до Пасхи рано. В первую очередь, в Риме сочли, что тем самым политики подали неправильный знак. Фон дер Ляйен отреагировала и перенесла обнародование плана. В итоге ей оставалось только с недоумением наблюдать за тем, как страны ЕС в последовавшие за тем дни вели обсуждения по поводу ослабления карантинных мер, пишет Die Welt.

Забегающие вперёд инициативы некоторых стран вызвали критику в Брюсселе. «До сих пор эффективность стран-членов в вопросах координации крайне бедная, если не сказать постыдная, — заявил депутат ХДС в Европарламенте Маркус Фербер. — В начале кризиса это, вероятно, ещё можно было как-то понять, но сегодня ни для кого уже не действует отговорка, что они были застигнуты врасплох. Принципы работы национальных правительств должны значительно измениться».

С тем же требованием выступает и председатель фракции зелёных в Европейском парламенте Ска Келлер: «Правительства стран ЕС должны не соревноваться между собой, а договариваться друг с другом и с Еврокомиссией. Раскол никому не помогает».

Представители экономики также настаивают на более тщательно согласованных действиях. Объединение немецкой промышленности BDI предостерегает от индивидуальных национальных инициатив — не только для предотвращения новой вспышки пандемии и защиты здоровья населения, но и во избежание краха цепочек поставок и производства в Европе из-за закрытых границ.

По версии издания, Еврокомиссия осознаёт эти опасности, как никто другой. «Вирус не знает границ», — предостерегала фон дер Ляйен, когда представляла свой план. При этом она подчеркнула ответственность национальных правительств в том, что касается информирования друг друга об ужесточении и ослаблении карантинных мер.

По словам фон дер Ляйен, «если страны ЕС начнут делать это медленно, шаг за шагом, чрезвычайно важно, чтобы они информировали Еврокомиссию и соседние государства, чтобы ослабление не вызывало нежелательных эффектов». Например, возникает опасная ситуация, когда по одну сторону границы магазины снова открываются, потому что это привлекает людей из соседней страны, где магазины ещё закрыты. «Хорошие соседи разговаривают друг с другом», — цитирует Die Welt предостережение Урсулы фон дер Ляйен.