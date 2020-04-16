 

Матвиенко не увидела повода для объявления майских праздников рабочими днями

16.04.2020, 18:09, Разное

Валентина Матвиенко сообщила, что не видит повода делать майские праздники трудовыми днями. Председатель Совфеда отметила непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции.
При этом необходимости изменять статус майских праздников политик не видит. По данным портала Superjob, большая часть россиян готова повысить количество трудовых дней после прекращения режима самоизоляции для исправления ситуации в персональной финансовой сфере, вызванной вынужденным простоем.

В частности, почти 50% респондентов сервиса выразили согласие на 6-дневную трудовую неделю. Готовы работать на майские и январские каникулы около 67% участников онлайн-опроса. Сбор мнений интернет-пользователей проводился 6-13 апреля. Всего удалось привлечь к опросу 1,6 тысячи человек, работающих в соответствии с 5-дневным графиком.



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