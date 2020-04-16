В Костроме женщина вернула найденные на улице 267 тысяч рублей

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16.04.2020, 18:09, Разное

Жительница Костромы обнаружила на улице города пакет, в котором находились 267 000 рублей. Для поиска владельца денежной суммы она отправилась за помощью в местный полицейский участок.
Сотрудники полиции узнали время и место находки. Чтобы обнаружить хозяина большой суммы, им пришлось рассмотреть несколько вариантов, потому как каких-либо заявлений о пропаже финансовых средств не поступало в полицию. Анализируя одну из версий, работники правоохранительных органов принялись обходить разные организации и торговые точки, которые находятся в районе пропажи 267 тысячи рублей. В результате выяснилось, что деньги потеряла директор мебельного магазина. Наличных она лишилась темным вечером, когда перекладывала их на ходу, и только утром заметила пропажу.

Посещение участкового решило проблему предпринимательницы, потому как потерянные средства она должна была выплатить сотрудникам своего магазина как зарплату. Директор высказала слова благодарности женщине, которая смогла найти рубли, а также сотрудникам полиции за их содействие. «Спасибо за наш замечательный народ», – заявила бизнес-леди.



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