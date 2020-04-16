На видео сняли родившегося в США козленка с двумя головами

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16.04.2020, 18:09, Разное

На ферме в США родился двуглавый козленок. Малыш пытается перемещаться и употреблять пищу с помощью двух голов.
Владелица фермы на протяжении шести лет занимается козами, но ни разу за весь период ее деятельности не было случая, чтобы на свет появлялось животное с двумя головами. Такие создания рождаются обычно в связи с расщеплением одного эмбриона или сливанием двух. Как правило, питомцы переживают редко появление на свет, лишь единицы взрослеют. Пару голов обычно могут контролировать один набор органов, но в связи с борьбой двух мозговых участков друг с другом иногда происходит дезориентация создания в пространстве. В настоящее время козленок чувствует себя нормально: принимает еду двумя ртами и пытается перемещаться, хотя и со сложностями. Зверек получил кличку Янус в честь древнеримского бога начинаний, изображаемого обычно с двумя лицами.

Фермеры надеются, что он сумеет выжить, и его получится сохранить как полноценного питомца. Первый шок сейчас сменился интересом, и многие люди пытаются помочь козленку. Владельцы сельскохозяйственного предприятия отметили, что всегда бережно относились к животным, поэтому за малышом будут внимательно ухаживать. У малыша два мозга и два сформированных черепа, присоединенных к спинному мозгу. Конечности, легкие и сердце работают хорошо.



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