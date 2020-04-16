«Яндекс» запустил проект по тестированию на коронавирус на дому

16.04.2020, 18:08, Новости дня

Компания «Яндекс» в рамках альянса по борьбе с коронавирусом вместе с Российским фондом прямых инвестиций запускает проект по тестированию на коронавирус на дому, сообщают РФПИ и «Яндекс».

Для прохождения тестирования нужно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом». Затем подтверждается время тестирования, после чего по указанному адресу на машине проекта приедет медработник одной из лабораторий-партнеров. Он берет мазок из носа или рта и отвозит в лабораторию. Через один-три дня после взятия анализа результат придет на электронную почту, которая указывается пользователем, передает РИА «Новости».

На первом этапе тестирование пройдут жители Москвы из группы риска (старше 65 лет), а затем и люди других возрастов и российских регионов. Диагностику проведут в том числе с применением инновационных тестов компании EMG.

Тестирование платное, однако на странице проекта «Помощь рядом» есть форма, которая принимает пожертвования в благотворительный фонд для оплаты тестирования тем, кто не может себе этого позволить. Чтобы получить возможность сдать тест бесплатно, необходимо заполнить анкету и оставить заявку на сайте проекта.

О начале широкомасштабного тестирования граждан до этого заявлял гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«РФПИ продолжает масштабную работу по организации тестирования наших граждан на коронавирус. Запуск тестирования на дому в рамках сотрудничества с партнерами по альянсу позволит успешно выявлять инфицированных людей и предотвратить распространение вируса благодаря формату выезда на дом», – сообщил он.

Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян отметил, что один из следующих этапов проекта – доставка тестов на антитела к вирусу.

Альянс по борьбе с корнавирусом создали РФПИ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекс» и Mail.ru Group в марте. Основной задачей альянса называется обеспечение оперативного тестирования населения и промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших предприятий.

В конце марта Дмитриев говорил, что РФПИ примерно через месяц представит автоматическую систему тестирования, которая позволит проводить более 5 тыс. тестов на коронавирус в день.

В РФ за сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, число вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 тыс. 938 человек.