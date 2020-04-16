Путин объявил о специальной ипотечной программе в 6,5%

16.04.2020, 18:08, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании правительства по поддержке строительной отрасли предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн – в Москве и Санкт-Петербурге», – сказал президент, информирует РИА «Новости».

Он поручил правительству обеспечить скорейший запуск программы.

«По предварительный оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей, цифры еще обсуждаются, но около 6 млрд рублей будет необходимо», – сказал Путин.

«Обращаю внимание – льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года», – подчеркнул он.

В ходе совещания Путин также объявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.

«Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома», – сказал президент.

Кроме того, Путин заявил, что правительство поддержит строительный комплекс, стройка должна стать локомотивом экономики.

«Мы обязательно поддержим строительный комплекс, более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора», – подчеркнул он.

Также глава государства предложил перераспределить часть средств в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Расселение аварийного жилья».

«В рамках поддержки регионам готовы влево сдвинуть и ускорить программу по аварийному и ветхому жилью, сегодня ряд регионов подтвердил, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это сделать. Мы готовы по программе «Стимул» дополнительные объемы выполнить в этом году – это подготовка территорий для будущих застроек. Есть у нас достаточно большие возможности», – сказал президент.

В среду в рамках поддержки предпринимателей на фоне распространения коронавируса Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае.

В начале апреля президент объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики. В частности, глава государства поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам. Также глава государства поручил правительству продлить на шесть месяцев для налогоплательщиков из числа субъектов МСП сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам.

В Кремле заявили, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отметили, что продление нерабочих дней в России является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.