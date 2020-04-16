Посол в США обвинил американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях

16.04.2020, 18:08, Новости дня

Американские власти медлят с направлением исчерпывающих сведений о местонахождении российских школьников в Соединенных Штатах, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Направили ноту в американское внешнеполитическое ведомство с требованием предоставить полные и точные списки несовершеннолетних граждан РФ с указанием адресов мест их нахождения, контактных данных и лиц, ответственных за их пребывание в США. Кроме того, попросили разъяснить, на каком основании может реализовываться программа Secondary School Student Program, если еще в 2014 году все образовательные обмены между нашими странами были свернуты. Поступившая 10 апреля из посольства США в Москве нота не содержит ответы на наши вопросы», – говорится в ответах посла, опубликованных на странице дипмиссии в Facebook.

Он отметил, что на связь с посольством продолжают выходить родители школьников, налажена индивидуальная работа с каждым установленным ребенком и их представителями.

«Знаем о местонахождении 17 детей. При нашей помощи с территории США уже начали выезжать несовершеннолетние росграждане (на последнем «вывозном рейсе» 14 апреля из Нью- Йорка улетели четверо)», – добавил Антонов.

По его словам, в российском листе ожидания остаются 1,5 тыс. россиян, которые ждут возвращения домой из США.

Напомним, МИД РФ устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.

Глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что ведомство обратилось в Минпросвещения РФ для опроса школ, ученики которых могут быть заблокированы в США.