Мнение: Штаты поднимают «Весёлого Роджера»

16.04.2020, 18:06, Разное

Сегодня только ленивый не тычет пальцем в Америку, чья навороченная экономика оказалась бессильной перед эпидемией, в то время как Китай демонстрирует потрясающий результат преодоления этой беды: 83 тысячи заболевших против полумиллиона у США.

Неудивительно, что американские политики пытаются хоть как-то подсластить горькую пилюлю. Известный сенатор-русофоб и синофоб Линдси Грэм заявил об ответственности Поднебесной за смерти американцев из-за коронавируса и за безработицу. И добавил, что США должны «заставить Китай изменить своё поведение», наказав его «так сурово, чтобы впоследствии это сдерживало его в будущем». И даже уточнил, как: «И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!»

Ранее американцы подали в суд на Китай, обвиняя его в намеренном распространении болезни. Причём ущерб был оценён в триллионы долларов.

При всей абсурдности обвинений (никаких доказательств рукотворности вируса до сих пор не обнаружено, да и было бы странно обвинять страну, потерявшую более 3 тысяч своих граждан) авторы исков хотя бы действуют в легальном поле. Понятно, что ничего они не добьются, но они всё же остаются в рамках приличия.

Но если кто-то думает, что это предел, он ошибается.

Методы ещё покруче, чем у Грэма, предложил полковник морской пехоты США в отставке и старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кэнсиан, а также бывший специалист CSIS по связям с общественностью Брэндон Шварц в серии публикаций для журнала Proceedings под красноречивыми названиями Unleash the Privateers! («Дайте волю каперам!») и US Privateering Is Legal («Каперство в США законно»).

Пират – это тот, кто грабит «по беспределу», а капер имеет на то официальное разрешение, закреплённое так называемым каперским патентом.

Уильям Кидд, Фрэнсис Дрейк, Генри Морган – имена известных английских каперов. Видимо, американцам их лавры не дают покоя и спустя столетие после того, как США превзошли могущество бывшей метрополии.

Конечно, каперство имеет ряд нюансов и ограничений. Разрешение на этот вид деятельности могло выдать только воюющее государство и только в отношении судов противника (иногда, впрочем; и иногда и судов нейтральных держав). Кроме того, каперы не могли распоряжаться добычей по своему усмотрению, захваченный корабль они обязаны были приводить в порт, из которого вышли. Незаконно захваченные трофеи решением суда могли быть возвращены владельцам, а сами каперы зачастую лишались статуса и обвинялись в пиратстве со всеми вытекающими (петля на шею), став заложниками политических игр, как всё тот же Уильям Кидд.

Расцвет американского каперства (или приватирства) пришёлся на первую половину XIX века, когда каперы, по сути, являлись основной силой, с помощью которой Вашингтон вёл морскую войну. Каперский патент зачастую получали обычные торговые суда.

Интересно, что в Европе уже в середине XVIII века началось движение за отмену каперства, его считали контрпродуктивным методом. А в апреле 1856 года была принята Парижская морская декларация, навсегда запретившая каперство. К соглашению тогда не присоединился ряд стран главным образом американских континентов, включая США.

Американцы мотивировали это тем, что соглашение выгодно лишь странам с мощным военным флотом и крайне невыгодно тем, для которых каперство остаётся единственным способом уравновесить силы с более могущественным противником. Так США обосновывали свой лозунг «Свобода торговли и права моряка». Впрочем, им это возвращалось бумерангом: во время гражданской войны Великобритания отправила на помощь южанам каперские суда (дело «Алабамы»).

Так или иначе, каперство с конца XIX века практически не применялось, с тех пор мир живёт по правилам многочисленных международных договоров, по которым каперство – это не что иное, как обычное пиратство.

Предлагая возродить практику по отношению к Китаю, американские эксперты, по сути, ставят себя на одну доску с сомалийскими морскими разбойниками.

Авторы докладов убеждены, что их идея абсолютно законна, так как США официально не подписывали договоров, запрещающих каперство, а значит, американская Конституция даёт конгрессу право «предоставлять каперские свидетельства». Тот факт, что с 1907 года ни одного такого свидетельства выпущено не было, они объяснили «стратегическими и политическими, но никак не юридическими соображениями».

И вот тут уже не очень понятно, имеем мы дело с дураками или с провокаторами. Авторы утверждают, что своими действиями каперы не смогут спровоцировать войну, а, наоборот, предотвратят её.

Продолжение