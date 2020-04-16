Суд взял под домашний арест Черновол

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16.04.2020, 18:05, Новости дня

Печерский районный суд Киева 16 апреля избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Черновол отправили под круглосуточный домашний арест почти на два месяца. Ей предписано являться к следователю и в суд по первому требованию, не покидать жилье, сдать паспорт и носить электронное средство слежения до 8 июня.

10 апреля Госбюро расследований объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. Обвинение ходатайствует о заключении Черновол под круглосуточный домашний арест. Рассмотрение меры пресечения суд 14 апреля отложил.

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк отметил, что признаков насильственной смерти у погибшего следователи не обнаружили, он мог спастись, но задержался в помещении. Горбатюк считает, что оснований для предъявления подозрений Черновол нет.

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал первого заместителя главы Госбюро расследований Александра Бабикова уйти с госслужбы из-за дела против Черновол. В ГБР заявили, что бюро – вне политики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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