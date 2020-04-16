Коронавирус выявили у 668 моряков с французского авианосца Charles De Gaulle. Это треть экипажа

16.04.2020, 18:05, Новости дня

Коронавирус подтвержден у 668 членов экипажа единственного французского авианосца Charles De Gaulle, сообщило 15 апреля министерство обороны Франции.

31 моряк госпитализирован, один находится в реанимации.

В целом в состав экипажа авианосца входило 1767 моряков, еще 200 были на фрегате, который его сопровождал. Результаты тестов 30% членов экипажа Charles De Gaulle пока не готовы, сообщили в ведомстве.

Авианосец прибыл в Тулон 12 апреля. Он вернулся в порт на 11 дней раньше запланированного срока из-за вспышки коронавируса на борту. 13 апреля, на следующий день после прибытия, сообщалось о 50 заболевших.

Авианосец начал поход 21 января. Несколько недель он находился в Средиземном море, затем перешел в Северное, оттуда – в Атлантический океан. Последняя остановка состоялась 15 марта в порту Бреста (Франция), после этого авианосец находился в Атлантике, с внешним миром не контактировал. Радиостанция RFI отмечает, что во время стоянки в Бресте семьям моряков не разрешили подниматься на борт корабля, однако члены экипажа смогли встретиться с родными в городе.

После возвращения в Тулон все члены экипажа были отправлены на карантин в казармы.

В минобороны страны сообщили, что Charles De Gaulle пройдет дезинфекцию.

Charles De Gaulle – единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой. На авианосце одновременно могут находиться до 40 летательных аппаратов и около 2000 членов экипажа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн, более 525 тыс. человек выздоровели, 138 487 скончались.

По данным на вечер 15 апреля, коронавирусная инфекция была выявлена у 106 206 человек во Франции, из них 17 167 умерли. Франция занимает пятое место в мире по количеству больных и четвертое по числу летальных исходов от COVID‑19.